Fráncfort sube un 0,31 % tras los resultados de Nvidia y a la espera de la Fed

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,31 % al cierre, hasta 26.367,24 puntos.

La confianza del consumidor subió en Alemania por cuarto mes consecutivo hasta el máximo desde hace seis meses, pero estas cifras apenas movieron al euro.

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, bajó y se pagó por encima de los 86 dólares, mientras continúan los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

Los mercados evitan el riesgo antes del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, el viernes en el simposio anual que la Fed celebra en Jackson Hole (Wyoming), el primero como presidente de la entidad.

El fabricante de software para empresas SAP ganó un 5,5 %, hasta 189,88 euros, y el de chips Infineon subió un 3,6 %, hasta 57,17 euros.

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El fabricante de vehículos de la gama alta BMW avanzó un 3,9 %, hasta 59,94 euros, y el grupo Volkswagen lo hizo un 3,6 %, hasta 75 euros.

Commerzbank, parcialmente nacionalizado, bajó un 2,7 %, hasta 39,82 euros, y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 2,6 %, hasta 28,19 euros, después de que algunos analistas financieros dejaran de recomendar la compra de sus acciones.