Guterres dice que EEUU pagará "muy pronto" 725 millones de dólares de su deuda con la ONU

"Según nuestras informaciones, llegará muy pronto", dijo Guterres a los medios al ser preguntado por la situación financiera del organismo a las puertas del Consejo de Seguridad.

El pago previsto contempla 725 millones de dólares para las contribuciones de EE.UU. al presupuesto ordinario de la ONU y otros 125 millones para las operaciones de paz en Haití y la República Democrática del Congo, según notificaciones enviadas este mes por el Departamento de Estado al Congreso, de acuerdo con AP.

El desembolso supondría el mayor pago realizado por el Gobierno de Donald Trump a la ONU desde que este exigió una profunda reforma del organismo y condicionó su respaldo a esos cambios.

Estados Unidos adeuda unos 5.000 millones de dólares a la ONU, según cifras de la propia organización, de los que más de 2.000 millones corresponden al presupuesto ordinario y unos 3.000 a operaciones de mantenimiento de la paz.

No obstante, Washington no ha confirmado que haya efectuado todavía la transferencia y se ha limitado a señalar que los pagos están condicionados a que Naciones Unidas continúe con sus reformas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONU atraviesa una grave crisis de liquidez debido al retraso en el pago de las contribuciones de los Estados miembros, y Guterres ha advertido en varias ocasiones de que la falta de fondos amenaza con afectar a la capacidad del organismo para mantener sus operaciones.

Estados Unidos es el principal contribuyente al presupuesto de la ONU, por delante de China, pero la Administración de Trump suspendió los pagos al organismo en 2025 y redujo su financiación voluntaria a distintas agencias de Naciones Unidas.