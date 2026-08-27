Helicópteros de rescate alcanzan puesto fronterizo entre China y Nepal sepultado por riada

Las aeronaves llegaron hacia las 13.00 hora local (05.00 GMT) tras despegar desde Lhasa, la capital del Tíbet, con misiones de reconocimiento de la zona afectada y de planificación de rutas para las labores de rescate, informó la televisión estatal CCTV.

Su llegada se produce después de que los equipos afrontaran desde el miércoles dificultades para acceder por tierra al área del paso fronterizo debido a la destrucción de carreteras, los cortes de comunicaciones y electricidad, la lluvia y el riesgo de nuevos desprendimientos.

En vídeos captados por cámaras de seguridad del complejo y publicados en las últimas horas en redes sociales se ve cómo el flujo de lodo, agua y rocas sepultó repentinamente este paso fronterizo entre los dos países, mientras numerosos viajeros y turistas corrían para tratar de ponerse a salvo.

Más de 150 efectivos del Ejército y de la Policía Armada lograron aproximarse inicialmente hasta unos siete kilómetros de la zona afectada, aunque la inestabilidad de las laderas y las condiciones meteorológicas limitaron en algunos momentos el avance de maquinaria pesada, según medios estatales chinos.

Las autoridades recurrieron también desde este miércoles a drones y sistemas de comunicación por satélite para reconocer el terreno y restablecer conexiones, mientras 369 habitantes de localidades situadas en un radio de 14 kilómetros del puerto de Gyirong fueron evacuados a zonas consideradas seguras.

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China elevó este jueves de 265 a 558 el número de desaparecidos en su territorio, 260 de ellos extranjeros, y mantiene en tres el número de fallecidos.

Nepal, por su parte, cifra en 826 las personas desaparecidas, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

La suma de ambos balances asciende a casi 1.400 desaparecidos, aunque por el momento no existe un mecanismo de coordinación transfronterizo que permita unificar las cifras o descartar posibles duplicidades.