Honduras y EE.UU. analizan impulsar cooperación en infraestructura y energía

Durante el encuentro, celebrado en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, Asfura y Hardy, quien también es director de Operaciones de la USTDA, analizaron iniciativas para mejorar la conectividad entre puertos, aeropuertos y carreteras, así como las posibilidades de aprovechar la posición estratégica de Honduras para fortalecer el comercio y avanzar en la conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico.

"Estamos viendo, analizando una plataforma de intercambio, una plataforma de conectividad de nuestros puertos, aeropuertos, carreteras; de la inversión americana en Honduras", señaló Asfura en una comparecencia junto a miembros de su Gabinete.

El mandatario destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura para fortalecer la conectividad y el comercio de Honduras, al tiempo que repasó los retos del sector energético y las condiciones necesarias para generar mayor confianza entre los inversionistas.

"Tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura (...) para que sea más fuerte cada día, para fortalecer el comercio, especialmente con nuestro socio Estados Unidos, el más cercano que tenemos, fortalecer nuestras relaciones aún más y poder tener esa gran oportunidad en Honduras de prosperidad", enfatizó.

El gobernante además resaltó la necesidad de establecer "reglas claras" y de impulsar una reforma que permita mejorar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), estatal encargada de la generación, transmisión y distribución de electricidad.

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El Ejecutivo hondureño presentó ante el Parlamento a inicios de junio pasado una reforma a la Ley del Subsector Eléctrico con el objetivo de sanear la ENEE, que registra pérdidas que rozan los 600 millones de dólares anuales, según cifras oficiales.

Asfura considera que la situación financiera de la ENEE constituye uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad del país y atraer nuevas inversiones.

El gobernante afirmó que Estados Unidos ha mostrado su disposición para acompañar el proceso de modernización logística y energética, elementos clave para dinamizar la economía y generar empleo.

"Estados Unidos, el señor Hardy nos ha dicho que estamos juntos para poder desarrollar Honduras", concluyó Asfura.