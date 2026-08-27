Incautan en Paraguay 5,2 toneladas de marihuana en una zona rural fronteriza con Brasil

El operativo tuvo lugar el miércoles en un sitio conocido como Umbu, en Capitán Bado, donde también fueron destruidos ocho campamentos que funcionaban como "centros de producción de marihuana", detalló en un comunicado la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En uno de los campamentos fue retenido un menor de 18 años que cumplía "funciones de custodio", agregó la institución.

Además, en esos centros clandestinos se descubrieron 5.216 kilos de marihuana empaquetada y con logos distintivos que los investigadores presumen pueden servir para identificar a "un cliente o destino distinto dentro de la cadena de comercialización".

Los agentes de la Senad destruyeron las herramientas utilizadas para el procesamiento de la droga, como prensas de hierro, guillotinas, sembradoras, balanzas y baterías, entre otros, detalló la nota, que igualmente señala que se localizó en el lugar una motocicleta con identificación brasileña.