Irak frustra intento de fabricación de drones en medio de proceso para desarmar a milicias

"Tras una minuciosa labor de inteligencia, el Servicio de Seguridad Nacional frustró un intento de fabricación de drones en Bagdad y detuvo a tres sospechosos implicados en esta actividad", dijo en rueda de prensa el portavoz del departamento, Arshad al Hakim, que añadió que la operación fue ejecutada por orden judicial.

En total, las autoridades incautaron "25 estructuras de drones, así como equipos y herramientas utilizados en el montaje" de aeronaves no tripuladas, mientras que también descubrieron un taller de paneles y piezas de fibra de carbono, además de otros materiales de fabricación de estas armas ampliamente utilizadas por las milicias iraquíes.

El pasado día 10, el Gobierno de Irak dijo que considerará como "acto terrorista" los lanzamientos de drones no autorizados, en medio de una creciente tensión con las milicias proiraníes del país, que han atacado el golfo Pérsico durante la guerra en Oriente Medio y se enfrentan a un proceso de desarme.

A lo largo de 2025, las autoridades incautaron 49 drones, en un momento en el que el Comité Nacional Permanente para la Regulación y Confinamiento de Armas de Irak está intensificando sus esfuerzos para regular las alrededor de 6 millones de armas que se estima que hay en el país árabe, lastrado por décadas de guerras e inestabilidad.

El Ejecutivo ya advirtió que si las diferentes facciones no abandonan las armas o se integran de pleno en las Fuerzas Armadas de Irak antes del 30 de septiembre, el plazo máximo que se ha establecido, serán sancionadas conforme a la Ley Antiterrorista.

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Algunas facciones proiraníes, como Asaib Ahl al Haq, han anunciado su disposición a someterse al Estado, mientras otras rechazaron el plan, como es el caso de la más poderosa de todas, la proiraní Kataib Hizbulá, que incluso ha amenazado con expandir su arsenal.