Irán asegura que retomará la cooperación con Catar y pide ayuda con los pilotos retenidos

Durante la reunión mantenida en Teherán, Pezeshkian aseguró a Al Thani que Irán y Catar pueden retomar su cooperación y "dejar atrás incidentes amargos" después de meses de ataques iranís a bases militares en Catar y otros países del Golfo Arábigo, según reportó la cadena oficial Press TV.

Además, Pezeshkián aseguró que "apreciará" la ayuda de Catar con los tres pilotos iraníes, que según Teherán Catar mantiene prisioneros después de ser capturados tras el derribo de sus aviones en marzo durante una operación en la guerra con Israel y Estados Unidos.

Catar, por su parte, ha negado que mantenga prisioneros a los pilotos, aunque, según el medio Iran Nouances, Al Thani ha mantenido durante la reunión que las puertas de su país "están abiertas" en este asunto.

Según la versión iraní, los pilotos Yavad Salehi, Abdolmayid Dashtian y Omran Barushian fueron capturados con vida por las fuerzas cataríes después de que sus cazas Su-24 se estrellaran durante una operación contra objetivos estadounidenses en marzo y permanecen bajo custodia desde entonces. Un cuarto piloto murió en la operación y su cuerpo fue devuelto a Irán.

Respecto a las negociaciones y la desescalada del conflicto, Pezeshkian subrayó: "La lógica dicta reanudar la implementación del MOU (memorando de entendimiento) como antes y resolver los problemas mediante el diálogo. Los funcionarios de EE.UU. deben ignorar las voces que obstruyen la calma regional. Algunos se benefician de la guerra, pero Irán cree que la paz beneficia a la región y al mundo", según lo citado por Press TV.

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Antes, Al Thani se reunió con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, a quien insistió sobre la importancia de "continuar los esfuerzos diplomáticos" para poner fin a la guerra, en un momento de tensión con EE.UU. por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Durante su encuentro, el catarí "subrayó la necesidad de respetar la soberanía de los países vecinos y la libertad de navegación, e hizo hincapié en la importancia de continuar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y resolver las disputas mediante el diálogo", según un comunicado de Exteriores de Catar.

Asimismo, ambos diplomáticos también abordaron los esfuerzos "para reducir las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo", mientras que trataron "las conversaciones en curso sobre el marco provisional propuesto" para el establecimiento de un corredor marítimo en Ormuz y un "proyecto conjunto" de desminado del estrecho.

El titular de Exteriores catarí no especificó a qué "proyecto conjunto" se refería, si bien Irán y Omán -los dos países ribereños de Ormuz- anunciaron recientemente que están cerca de cerrar un acuerdo para establecer un corredor conjunto para el tránsito de buques en el estrecho, además de colaborar en el proceso de desminado.

El primer ministro catarí mantuvo otras reuniones, entre ellas con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, quien insistió en la falta de confianza de Irán en Estados Unidos y en que el país norteamericano tiene que avanzar en alcanzar las condiciones de Irán para la reapertura de Ormuz.

Si Estados Unidos ataca Irán -apuntó Rezaei, citado también por Press TV- la República Islámica "inflingirá la calamidad más grande de la historia a sus intereses económicos y militares".

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes.

La República Islámica además insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente para transitar por el estrecho, por el que circulaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra, algo a lo que Estados Unidos se opone.