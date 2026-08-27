Justicia argentina reclama a Cerimedo una deuda de 90 mil dólares e inhibe sus bienes

La medida fue adoptada por el Juzgado Comercial N.º 14 dentro de un juicio iniciado por el Banco Galicia a partir de un pagaré de 70 millones de pesos (unos 45.603 dólares) emitido por Numen Publicidad y Sondeos, empresa de Cerimedo dedicada al marketing digital y la consultoría política, el 10 de febrero de 2025 y avalado por el propio consultor.

Según la documentación judicial a la que accedió EFE, la entidad bancaria reclamó el capital más intereses compensatorios y punitorios. La liquidación presentada por el banco situaba la deuda en 138.977.808 pesos (90.539 dólares) al 16 de abril de 2026.

El juez Pablo Frick ordenó librar un mandamiento para reclamar a los demandados al pago de los 70 millones de pesos de capital, además de una suma similar estimada provisoriamente para cubrir intereses y costas.

Cerimedo y Numen cuentan con un plazo de cinco días para presentarse y oponer las excepciones previstas por la legislación.

El juzgado dispuso también la inhibición general de bienes de Cerimedo y su empresa, es decir, no pueden vender, donar, hipotecar o transferir patrimonio, y ordenó recabar información sobre la situación registral de Numen ante la Inspección General de Justicia (IGJ), así como datos laborales del consultor político ante organismos públicos.

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Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por intento de feminicidio contra su expareja boliviana, la abogada Nadia Beller, además de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El consultor fue asesor de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y también ha prestado servicios en Brasil, Honduras y Bolivia, entre otros países.

El Gobierno argentino reconoció esta semana que el consultor ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024, aunque el portavoz presidencial, Adrián Ravier, afirmó que sus reuniones no fueron con el propio Milei.

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz también negó que Cerimedo haya tenido autorización para representar a su Gobierno o a su familia, aunque reconoció que colaboró durante su campaña de 2025 y al inicio de su administración. La víctima del ataque del que se acusa a Cerimedo declaró que tenía un despacho en la casa de Gobierno junto al mandatario.

La Justicia de Brasil también lo incluyó en una investigación sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 -por el que el expresidente Jair Bolsonaro fue encarcelado-, en la que lo describió como diseminador de noticias falsas sobre las elecciones de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.