La Bolsa de Milán baja un 1,17 % tras dos días al alza

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 1,10 % hasta los 54.894,95 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 298 millones de acciones por un valor de unos 3.058 millones de euros (unos 3.562 millones de dólares).

Tras dos días cerrando en verde, el parqué milanés volvió a teñirse de rojo, lastrado por la recogida de beneficios en el sector bancario y el energético.

El título energético Hera obtuvo los peores resultados del día con una bajada del 3,32 %. Le siguieron el banco Unicredit (-3,17 %); Banco Bpm (-2,12 %); la red eléctrica Terna (-2,10 %) y la cementera Buzzi (-2,08 %).

En contraste, lideró las ganancias Stmicroelectronics, que avanzó un 2,92 %, seguida del grupo automovilístico Stellantis (2,58 %), los laboratorios Diasorin (1,77 %), la multinacional del sector de la defensa Leonardo (1,72 %) y la fabricante de cables Prysmian (1,60 %).