La Bolsa de São Paulo avanza un 0,31 % con el impulso de Petrobras

El Ibovespa, índice de referencia del corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, terminó la jornada en los 175.135 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,21 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,161 reales para la compra y 5,162 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En este contexto, entre los títulos más negociados durante la jornada figuraron los preferentes de Petrobras, que avanzaron un 3,3 % ante la subida del precio internacional del crudo y ayudaron a impulsar el parqué.

Por otro lado, las acciones que cerraron la sesión con las mayores subidas fueron las de la petroquímica Braskem (+19,8 %) y las de la tecnológica Totvs (+6,4 %).

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Pérdidas para supermercados

En la otra punta, los papeles que sufrieron las mayores pérdidas fueron los de los supermercados Pão de Açúcar (-7 %) y los de la cadena de tiendas Casas Bahia (-5,5 %).

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El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 23.066 millones de reales (unos 4.470 millones de dólares) en alrededor de 3,5 millones de operaciones.