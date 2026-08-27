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27 de agosto de 2026 a la - 14:20

La Bolsa española baja un 0,93 % y pierde los 19.900 puntos pese a Wall Street y Nvidia

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Madrid, 27 ago (EFE).- La Bolsa española bajó un 0,93 % este jueves y cedió el nivel de los 19.900 puntos pese a las subidas en Wall Street, impulsadas por los resultados de Nvidia, y tras conocerse que algunos miembros del Banco Central Europeo (BCE) hubieran apoyado subir los tipos de interés en julio.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 185,7 puntos, ese 0,93 %, y cerró en los 19.881,6 enteros. En lo que va de año, sube el 14,87 %.

El selectivo abría con un avance leve, pero pronto se pasaba a un terreno negativo que mantuvo durante el resto de la sesión bursátil, en sintonía con el resto de las principales plazas europeas, a pesar de que la bolsa neoyorquina cotizaba con ganancias, después de conocerse que Nvidia ganó un 126 % más en el segundo trimestre.

Los grandes valores del IBEX cerraron con caídas generalizadas; la petrolera Repsol perdió el 1,93 %, como el tercer mayor retroceso; Banco Santander, el 1,32 %; el banco BBVA, el 1,16 %; la textil Inditex, el 0,96 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,5 %; y Telefónica, el 0,33 %.