La Bolsa española baja un 0,93 % y pierde los 19.900 puntos pese a Wall Street y Nvidia

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 185,7 puntos, ese 0,93 %, y cerró en los 19.881,6 enteros. En lo que va de año, sube el 14,87 %.

El selectivo abría con un avance leve, pero pronto se pasaba a un terreno negativo que mantuvo durante el resto de la sesión bursátil, en sintonía con el resto de las principales plazas europeas, a pesar de que la bolsa neoyorquina cotizaba con ganancias, después de conocerse que Nvidia ganó un 126 % más en el segundo trimestre.

Los grandes valores del IBEX cerraron con caídas generalizadas; la petrolera Repsol perdió el 1,93 %, como el tercer mayor retroceso; Banco Santander, el 1,32 %; el banco BBVA, el 1,16 %; la textil Inditex, el 0,96 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,5 %; y Telefónica, el 0,33 %.