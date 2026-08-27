La defensa de Mladic denuncia que el tribunal de la ONU no le permitiera morir en Serbia

En una reacción remitida a EFE, sus abogados advirtieron de que en sus últimos días solicitaron de forma urgente la puesta en libertad de Mladic para que recibiera cuidados paliativos en una institución médica en Serbia. "Esa dignidad no le fue concedida al general Ratko Mladic", dicen.

"La defensa lamenta profundamente que esos esfuerzos no fueran aceptados por la presidenta del MTPI antes de su fallecimiento", señalaron los abogados, que subrayaron que su petición "no buscaba alterar la sentencia o la condena", sino permitir que Mladic, de 83 años, pasara sus últimos días "rodeado de sus familiares más cercanos".

La defensa sostiene que el traslado a Serbia habría permitido a Mladic recibir cuidados paliativos mejores, mantener de forma continua la presencia de su familia y ser atendido en su lengua materna, unas condiciones que consideraba más apropiadas que permanecer en prisión.

El Mecanismo, que asumió las funciones pendientes del tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia, rechazó en varias ocasiones las peticiones de puesta en libertad anticipada del excomandante serbobosnio, aunque reconoció que su estado de salud se había deteriorado gravemente y que se encontraba en la fase final de su vida.

En su última decisión pública, del 14 de mayo, el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (MTPI) consideró que la gravedad de su situación médica no justificaba su liberación porque recibía atención médica y paliativa adecuada en el hospital penitenciario de Países Bajos, que se ajustaba a los estándares internacionales.

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“El estado de Mladic -aunque es muy grave, continúa deteriorándose y se aproxima a la muerte- se debe principalmente a una enfermedad crónica y multifacética, que se distingue de una enfermedad terminal aguda de progresión más rápida. Preservar su dignidad y sus derechos fundamentales, incluida la posibilidad de que esté rodeado de familiares y amigos, no requiere su puesta en libertad”, concluyó.

Dos expertos médicos independientes coincidieron entonces en que Mladic se encontraba en la etapa terminal de su enfermeda, con probabilidades de fallecimiento en el plazo de un mes a un año.

El tribunal también señaló que Mladic podía mantener un contacto significativo con sus allegados, con visitas presenciales y por videoconferencia, y las autoridades habían acordado permitir que sus familiares permanecieran durante la noche junto a su cama cuando se considerara que su muerte era inminente.

Mladic fue comandante del Ejército de la República Srpska durante la guerra de Bosnia (1992-1995) y fue condenado en 2017 a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluida la masacre de Srebrenica de 1995.

Detenido en Serbia en mayo de 2011 y trasladado después a La Haya, llevaba unos 15 años privado de libertad bajo custodia de Naciones Unidas.

En el momento de su fallecimiento, se encontraba a la espera de ser trasladado a otro país para cumplir el resto de su condena.