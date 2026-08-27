La nuera del presidente de Zimbabue pide perdón tras ser arrestada por drogas y blanqueo

"Amai (madre, en el idioma nativo shona), esta carta tiene como fin transmitir las más sinceras disculpas de nuestra clienta a Su Excelencia el presidente, a Su Excelencia la primera dama y a toda la familia", señaló una misiva enviada por su representación legal a la esposa del presidente, Auxillia Mnangagwa, a la que tuvo acceso EFE.

Tafirenyika, de 22 años y esposa de Collins Mnangagwa -el hijo mellizo mayor del jefe de Estado-, permanece bajo custodia tras declarar ante un magistrado de Harare que el patrimonio de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) en vehículos de lujo e inmuebles por el que se le acusa de blanqueo correspondía a regalos de su marido.

En el escrito entregado a la oficina de la primera dama, la defensa atribuyó la situación a "oportunistas y detractores" que se han aprovechado del proceso legal para "fabricar relatos destructivos", según confirmó a EFE el abogado de Tafirenyika, Admire Rubaya.

La acusada fue detenida el 4 de agosto pasado por posesión de drogas y el Tribunal Superior de Harare le concedió la libertad bajo una fianza de 1.000 dólares (unos 859 euros) el 20 de agosto.

Sin embargo, fue arrestada nuevamente antes de salir de prisión por blanqueo de capitales y por portar un documento de identidad falsificado a nombre de Getrude Badze con su fotografía.

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Tafirenyika continuará bajo custodia policial a la espera de que el Tribunal de Magistrados de Harare se pronuncie sobre su nueva solicitud de fianza el próximo 1 de septiembre.

Mnangagwa, de 83 años, llegó al poder en 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe, quien había ocupado la Presidencia de Zimbabue desde 1987.

El mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.