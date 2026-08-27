La ONU alerta de la dificultad para acceder a zonas más afectadas por la riada en Nepal

La coordinadora residente de Naciones Unidas en Nepal, Lila Pieters Yahia, explicó en una rueda de prensa virtual que el Gobierno nepalí ha movilizado 13.295 efectivos de seguridad en tres distritos para las labores de rescate, pero que "la destrucción de puentes y carreteras está dificultando el acceso a las comunidades más afectadas".

"El municipio más afectado no podemos alcanzarlo por carretera", señaló Pieters Yahia.

Agregó que el Gobierno está utilizando helicópteros para hacer llegar ayuda a la población aislada.

"En total, más de 35 puentes han quedado destruidos y unos 40 kilómetros de carreteras presentan daños", precisó la responsable de Naciones Unidas.

La dificultad de acceso complica también las labores de búsqueda: el último balance de la Policía nepalí eleva a 389 los cadáveres recuperados en el país, mientras que 910 personas continúan sin contacto, entre ellas 517 extranjeros. En el lado chino de la frontera, las autoridades han contabilizado tres fallecidos y 558 personas que no han podido ser contactadas.

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Pieters Yahia afirmó que no dispone de información suficiente para determinar qué ha ocurrido con esas personas, ni si algunas están "sepultadas bajo el lodo o fueron arrastradas por el río".

"No sabemos por ahora qué ha ocurrido con estas personas", dijo, y añadió que "tampoco se conoce todavía la nacionalidad de los fallecidos", ya que "las autoridades están centradas en las labores de búsqueda" pero que "han solicitado apoyo para la identificación y conservación de los cuerpos".

Pieters Yahia indicó que el Gobierno ha advertido de un riesgo adicional de crecidas en el río Bhote Koshi y ha pedido a la población, los trabajadores humanitarios y los turistas que se alejen de las riberas y busquen zonas seguras.

La responsable de la ONU alertó de que unas 10.000 familias necesitan ayuda inmediata y que alrededor del 10 % del suministro eléctrico de la zona afectada ha quedado interrumpido.

Por otra parte, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, mantiene contactos con los equipos de Naciones Unidas en la región y con las autoridades de Nepal y China, señaló el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

Fletcher habló este jueves con el ministro de Exteriores de Nepal, a quien ofreció el apoyo de la ONU y también mantuvo contacto con Pieters Yahia y con representantes del Gobierno chino, explicó Dujarric.

El responsable humanitario de la ONU ha autorizado además la liberación de 2 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) "para salvar vidas mediante atención médica de emergencia, refugio y agua", según el portavoz.

La ONU mantiene también su "disposición a apoyar" a China, donde las inundaciones han causado daños y un número significativo de víctimas y desaparecidos en la región autónoma del Tíbet.

La riada deja un balance provisional conjunto de 392 muertos y unos 1.400 desaparecidos a ambos lados de la frontera.