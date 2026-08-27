La Organización para la Cooperación Islámica elige nuevo secretario general

"Vuestra elección de hoy es el mayor honor de mi carrera y la más alta distinción que he recibido tras más de tres décadas de servicio internacional, regional y nacional", dijo Ould Cheikh Ahmed en su discurso tras su nombramiento en una sesión de la OCI, la segunda organización intergubernamental más grande del mundo después de Naciones Unidas.

De esta forma, el mauritano sucede a Ibrahim Taha, que asumió el cargo en noviembre de 2021 y cuyo mandato finaliza oficialmente el próximo noviembre, ya que la carta fundacional de la organización estipula que los mandatos son de cinco años y renovables tan solo una vez.

Ould Cheikh Ahmed llega a la ciudad costera saudí de Yeda, sede de la secretaría general de la OCI, tras ser elegido por el Consejo de Ministros de Exteriores de los Estados miembros, y en base a los principios de distribución geográfica equitativa, rotación e igualdad de oportunidades, además de las competencias y experiencia de los candidatos.

La Unión Africana (UA) respaldó oficialmente el pasado febrero la candidatura del mauritano para el cargo en el periodo 2027-2032 en la región del Norte de África.

La Carta de la OCI no limita el papel de secretario general a la representación diplomática, sino que también le encomienda supervisar la implementación de las resoluciones salidas de las cumbres islámicas y de las reuniones de ministros de Exteriores, así como coordinar el trabajo de diferentes agencias y órganos de la organización.

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Durante la sesión de este jueves también se abordó el apoyo a la causa palestina, mientras que el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, destacó la "urgente necesidad" de una mayor cooperación islámica y de la importancia de reformas profundas en el seno de la organización.