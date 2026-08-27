La Policía interroga al primer líder opositor de Zambia tras los comicios del 13 de agosto

Según declaró a la televisión estatal ZNBC el portavoz de la Policía, Godfrey Chilabi, y recogieron otros medios locales, Mundubile está siendo cuestionado junto con el político opositor y letrado también citado Makebe Zulu, en presencia de sus abogados.

El pasado jueves, el inspector general de la Policía, Graphel Musamba, informó de que los dos opositores habían sido citados por "las diversas actividades alarmantes que se han estado produciendo en el país" y que, según las fuerzas de seguridad, tienen "potencial de amenazar o socavar la seguridad nacional".

Además, según señaló entonces Musamba, se están investigando "activamente" posibles delitos de terrorismo y financiación del terrorismo.

Mundubile había asegurado hasta ahora encontrarse en una localización no conocida bajo protección debido a amenazas, mientras medios locales reportan que él y Zulu habrían estado refugiados en las instalaciones de las Naciones Unidas en Zambia, algo que EFE no pudo verificar de manera independiente.

El inspector general aseguró que el opositor se había "refugiado bajo el derecho internacional con una conocida organización internacional", sin dar más detalles.

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Esos hechos ocurrieron después de que la Policía confirmase la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación de seguridad contra una supuesta milicia en la capital, Lusaka, en la que fueron detenidas once personas, incluidos miembros de la oposición, un día después de las elecciones.

Las autoridades aseguraron que Mundubile se encontraba en el lugar de los hechos, mientras el opositor denunció que el operativo tuvo lugar contra su residencia y lo tildó de "atentado" contra su vida.

Mundubile también anunció sus planes de recurrir los resultados anunciados por la Comisión Electoral de Zambia (ECZ), que dio como vencedor con el 60,5 % de los votos al presidente del país, Hakainde Hichilema, para un segundo mandato de cinco años, frente al 37,9 % del aspirante opositor.

Sin embargo, la posibilidad de presentar impugnaciones se vio bloqueada por el cierre de los tribunales en la mañana del 24 de agosto, fecha en que vencía el plazo constitucional de siete días para hacerlo, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó la pasada semana al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia, mientras la Unión Europea (UE) alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por su riqueza mineral y, en concreto, sus reservas de cobre.