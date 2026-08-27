La tasa de desempleo en México se sitúa en el 2,9 % en julio

El dato sobre desempleo es mayor al 2,8 % del mismo mes de 2025, pero es igual al 2,9 % registrado en junio de 2026, precisó el organismo autónomo en su informe.

La población desocupada fue de 1,8 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 2,9 % de la PEA.

Respecto a julio de 2025, la población desocupada aumentó en 79.412 personas, detalló el Inegi.

La PEA del séptimo mes del año llegó a 62,6 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59,2 % y una población activa mayor en 34.000 personas a la de julio de 2025.

De la PEA, 60,8 millones de personas estuvieron ocupadas durante julio, una caída de 45.000 personas respecto al mismo mes de un año antes, precisó el Inegi.

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Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4 millones, el 6,7 % de la población ocupada, porcentaje inferior al 7,3 % que se registró en julio de 2025.

Los trabajadores informales en julio totalizaron 34,1 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 56,2 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 43,8 % del total en servicios, en comercio 19,6 %, en manufacturas el 15,9 %, en actividades agropecuarias 10,6 % y en construcción 8,7 %.

Mientras que en 'otras actividades económicas', que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,7 % y otro 0,6 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en el séptimo mes del año fue de 24,9 millones y la masculina de 35,8 millones, con una tasa de participación del 45,9 % en mujeres en edad de trabajar y del 74,2 % en hombres.

Las cifras laborales se conocen después de que la economía mexicana creciera un 1,4 % interanual en el segundo trimestre de 2026, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y tras el avance del 0,6 % del producto interior bruto (PIB) registrado en 2025.