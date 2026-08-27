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27 de agosto de 2026 a la - 09:40

La tasa de desempleo sigue a la baja en Brasil y cae al 5,3 % en julio

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São Paulo, 27 ago (EFE).- La tasa de desempleo en Brasil continúa a la baja y se ubicó en el 5,3 % de la población activa en el trimestre concluido en julio, lo que supone una décima menos frente al promedio divulgado en junio, informó este jueves el Gobierno.

Por EFE

El desempleo en la mayor economía de América Latina también se redujo con respecto al mismo periodo de 2025, cuando llegó al 5,6 %, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Ese descenso se debe principalmente a la creación de empleo en los sectores de la construcción y el transporte, así como en la administración pública.

No obstante, la tasa de informalidad se mantiene en niveles elevados, al situarse en el 37,5 % de la población ocupada, equivalente a 38,8 millones de trabajadores, frente al 37,8 % registrado entre mayo y julio de 2025.

Con todo, la población ocupada alcanzó en julio pasado su nivel más alto de la serie histórica, con 103,3 millones de trabajadores, casi un 1 % más respecto a hace un año.

Por otro lado, la población desocupada bajó cerca de un 5 %, hasta los 5,8 millones, en la misma comparación.

El ingreso real promedio de todos los trabajos fue de 3.762 reales (730 dólares / 630 euros al cambio de hoy), lo que equivale a un alza del 3,3 % interanual.

De esta forma, el mercado laboral brasileño se mantiene resiliente, a pesar del enfriamiento de la economía del país, golpeada por los elevados tipos oficiales de interés, actualmente en el 14 % anual.

La economía brasileña está en fase de desaceleración desde el año pasado, cuando avanzó un 2,3 % frente al 3,4 % reportado en 2024.

Para este 2026, año de elecciones presidenciales y legislativas, la última previsión del mercado financiero indica una expansión del producto interior bruto (PIB) todavía menor, ligeramente inferior al 2 %, según el Banco Central de Brasil.