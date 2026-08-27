La Unión Africana lamenta la "trágica pérdida de vidas" causada por la riada en Nepal

En un comunicado, Youssouf expresó "sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de Nepal, así como a las familias y seres queridos de las víctimas".

"La Comisión de la Unión Africana se solidariza con Nepal en estos momentos difíciles", añadió la nota oficial.

Una devastadora masa de agua, hielo y rocas arrasó este miércoles todo un valle entre el norte de Nepal y el suroeste de la región autónoma del Tíbet (China).

Miles de efectivos militares nepalíes con apoyo aéreo y las autoridades del lado chino rastrean las laderas sepultadas por el lodo para intentar hallar con vida a cientos de personas.

Las autoridades chinas evacuaron este jueves a 555 turistas que se encontraban en el condado tibetano de Gyirong, una de las zonas afectadas por la riada.