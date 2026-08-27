Largos retrasos en la estación de trenes parisina de Montparnasse por una avería eléctrica

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, explicó que la avería sucedió en "las instalaciones eléctricas de la estación" y que la interrupción del tráfico, constatada a las 10:30 hora local (9:30 GMT), iba a tener una duración estimada de tres horas.

"El plan de transporte se ha adaptado y los equipos de (la compañía ferroviaria) SNCF Réseau están totalmente movilizados para restablecer lo antes posible las condiciones de circulación", agregó Tabarot.

Montparnasse, la cuarta estación francesa en número de pasajeros, según los últimos datos de 2024, conecta París con toda la fachada atlántica de Francia, con ciudades como Burdeos, Rennes y Nantes, y con turísticas regiones como la de la Normandía.