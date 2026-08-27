Las condiciones de sequía extrema afectan al 44 % de Puerto Rico

El informe registra también un aumento del territorio que se encuentra bajo condiciones de sequía severa y moderada. Tan solo el 17 % de la isla no sufre de este problema.

Más de 3 millones de personas actualmente viven en áreas afectadas por condiciones de sequía extrema, severa o moderada, indicó el Monitor.

Si bien se registraron lluvias aisladas en las zonas afectadas por la sequía, las acumulaciones fueron insuficientes para superar el creciente déficit, por lo que los impactos en los caudales de los ríos, la agricultura, los embalses y los acuíferos siguen aumentando.

El nivel del embalse Carraízo, que suple agua a parte del área metropolitana, perdió desde ayer cuatro centímetros, situándose 26 centímetros por encima del umbral de 'control', según el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Debido a esta situación, las autoridades mantienen desde principios de este mes un racionamiento de agua de 48 horas alternas para los abonados de los municipios de Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, San Juan, Gurabo, Juncos y Loíza.

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Otro de los embalses que preocupa es el de La Plata, que perdió 11 centímetros desde el miércoles. Se encuentra en fase de 'observación', acercándose al nivel de 'ajustes operacionales'.

Ante esta crisis, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó una declaración de desastre por sequía para 26 municipios de Puerto Rico, ubicados mayoritariamente en el sur y oeste de la isla.

La acción federal representa un paso importante para que los agricultores y productores afectados por las condiciones severas y prolongadas de sequía puedan acceder a más programas de asistencia del USDA y de la Farm Service Agency (FSA).

Esa designación acelerada se produce cuando, durante la temporada de cultivo, una parte de una jurisdicción alcanza niveles de sequía severa durante ocho semanas consecutivas, o de sequía extrema o excepcional en cualquier momento.

Hace unas semana, el USDA también declaró zona de desastre natural por la prolongada sequía las Islas Vírgenes de Estados Unidos, situadas cerca de Puerto Rico en el Caribe.