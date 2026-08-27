Liberados tras pagar un rescate 48 niños secuestrados en el centro-oeste de Nigeria

"Es cierto, 48 de los niños secuestrados a principios de mes han sido liberados. Desafortunadamente, una de las niñas no sobrevivió mientras se encontraba en el campamento de los bandidos. No sabemos qué la mató", declaró a EFE Aminu Shuaib, un líder comunitario del distrito de Mashegu.

Shuaib detalló que los menores habían sido liberados por sus captores después del pago de un rescate, si bien no concretó la cantidad, y señaló que formaban parte de 54 menores secuestrados por una banda criminal mientras trabajaban en una granja en el pueblo de Sabon Rijiya.

"Fueron secuestrados en la granja, llevados a su campamento y posteriormente liberados. Luego, otra banda leal a Dogo Gida (un líder criminal de la zona) los interceptó de camino a casa y los secuestró de nuevo. Entonces, cinco niños escaparon mientras eran llevados al bosque", añadió.

Wasiu Abiodun, portavoz de la Policía del estado, no respondió cuando EFE intentó contactarlo para confirmar los hechos, pero sí que lo hizo una fuente policial en Mashegu que quiso mantener el anonimato.

"Sí, 48 niños secuestrados por los terroristas el 5 de agosto han sido liberados. No tengo información sobre el pago de un rescate", precisó el agente.

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Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de "bandidos", término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

En un informe divulgado este jueves, la consultoría nigeriana de seguridad SBM Intelligence cifró en 7.825 las personas secuestradas por bandidos y grupos terroristas entre julio de 2025 y junio de 2026, lo que supone un aumento del 66 % respecto al ciclo anterior.