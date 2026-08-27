Líderes serbobosnios rinden homenaje al fallecido criminal de guerra Ratko Mladic

Tras un llamamiento para que los ciudadanos serbobosnios acudan esta noche a iglesias y espacios públicos con el fin de recordar a Mladic, el primer ministro de la RS, Savo Minic, así como Milorad Dodik, líder del mayor partido, el SNDS, se encontraron en la Catedral ortodoxa serbia de Cristo Salvador de Banja Luka, según transmitió la emisora pública RTRS.

Mientras que para muchos Mladic pasa a la historia como "el carnicero de Srebrenica", el presidente de la RS, Sinisa Karan, se refirió hoy a él como “una de las figuras militares más importantes del pueblo serbio durante la época crucial en la que se creó y defendió la República Srpska”.

Además, acusó al Tribunal de la Haya -que lo condenó por su responsabilidad en el genocidio de Srebrenica, el asedio de Sarajevo y otros crímenes de guerra- de ser culpable de su muerte por no haber actuado “de conformidad con los más altos estándares de protección de los derechos humanos fundamentales y el derecho a un tratamiento médico adecuado y digno”.

“El general Ratko Mladić es un héroe, un héroe que el pueblo serbio debe recordar para siempre”, declaró a la RTRS el ministro de Trabajo y Protección de Veteranos de RS, Radan Ostojić.

Por su parte, la representante serbia en la Presidencia de Bosnia-Herzegovina, Zeljka Cvijanovic, afirmó que el pueblo serbio lo recordará ”como el comandante que, en el período más difícil, estuvo al frente del célebre ejército de la República Srpska, que defendió al pueblo y las fronteras de nuestra República”,

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Por otro lado, asociaciones de víctimas de los crímenes que cometió destacaron que "detrás de su nombre quedan miles de personas asesinadas, expulsadas, encarceladas y torturadas, ciudades y pueblos destruidos, el asedio de Sarajevo, la persecución sistemática de la población no serbia y, sobre todo, el genocidio de Srebrenica, en el que fueron asesinados más de ocho mil hombres y niños bosnios”.

Mladic murió este jueves a los 83 años mientras estaba hospitalizado en La Haya, tras varios intentos fallidos de obtener la libertad alegando una salud deteriorada.