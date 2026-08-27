Los apagones dejarán sin corriente este jueves hasta el 64 % de Cuba a la vez

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agudizado a partir del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de EE. UU. desde enero. El cubano promedio sufre más horas sin energía eléctrica diariamente que con corriente.

En este contexto, la UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1.170 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.060 MW.

El informe de la UNE refiere, además, que ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas en esta jornada por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al cerco petrolero (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación del Sistema Electroenergético Nacional es "crítica", según han calificado las autoridades de la nación caribeña.

Otro 40 % del mix, está encargado a la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil) que sí está paralizado a causa del bloqueo petrolero. Pero esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de provocar una “asfixia energética” a la isla.