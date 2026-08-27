Los bálticos expresan condolencias por riada en Nepal con varios nacionales desaparecidos

En Letonia, "el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recibido información actualizada de la Oficina de Turismo de Nepal en la que se indica que, según los datos facilitados por empresas turísticas y guías locales, actualmente se considera desaparecidos a seis ciudadanos letones", declaró a EFE la portavoz del ministerial Solvita Martinsone.

En Estonia, la cadena de radiodifusión pública ERR, que citó al Ministerio de Asuntos Exteriores, informó de que dos estonios podrían estar desaparecidos en la zona afectada por la riada.

En Lituania, la radiotelevisión pública LRT informó de que la embajada de Lituania en la India había recibido información según la cual un ciudadano lituano podría haberse encontrado en un paso fronterizo entre Nepal y el Tíbet con un grupo de peregrinos cuando las crecidas repentinas azotaron la zona el miércoles.

LRT, que citó a Vilmantas Vitkauskas, director del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC), afirmó que dicho organismo había logrado ponerse en contacto con dos ciudadanos lituanos que se encuentran sanos y salvos.

Esas informaciones se produjeron al tiempo que el ministro de Asuntos Exteriores liutano, Kestutis Budrys, expresó sus condolencias al pueblo nepalí.

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"Lituania expresa sus más sinceras condolencias al pueblo de Nepal tras las trágicas riadas repentinas. Nuestros pensamientos están con las familias de todas las víctimas y personas desaparecidas, incluidos los ciudadanos extranjeros, y con todos los afectados por esta catástrofe", escribió Budrys en su cuenta de X.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, también se pronunció sobre la catástrofe y manifestó en X que estaba "profundamente entristecido por las trágicas riadas repentinas en Nepal".

"Mi más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos. Mis pensamientos están con todos aquellos que esperan noticias de los desaparecidos y con los equipos de rescate que trabajan en condiciones extremadamente difíciles. Lituania se solidariza con el pueblo de Nepal".

En Estonia, el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsakhna, también tuvo palabras de solidaridad con los afectados.

"Me entristecen profundamente las desgarradoras imágenes de las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal y el Tíbet", señaló en su cuenta de X.

"Mi más sincero pésame a las familias que han perdido a seres queridos y a todos los afectados por esta tragedia. Mis pensamientos están también con las familias y amigos que esperan con ansiedad noticias de los viajeros desaparecidos", agregó.