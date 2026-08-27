Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en 'Transformers'

Cullen murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según confirmó este jueves su agente, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter.

El intérprete estuvo rodeado de su familia, indicó por su parte la familia en un comunicado en el que evitaron revelar las causas de su fallecimiento.

Nacido en Montreal (Canadá), su papel más distintivo fue el de Optimus Prime en varias series, películas y videojuegos de 'Transformers'.

Cullen fue el primero en prestar su voz en inglés al líder de los Autobots en la serie de animación que se desarrolló de 1984 a 1987.

La muerte de Optimus Prime tras un duelo con el titánico Megatron en la película de 1986 provocó tal revuelo entre los seguidores de la franquicia que llevó a los productores a traer de vuelta al personaje y a Cullen para la cinta de 1987 'Transformers: The Return of Optimus Prime' ('Transformers: El regreso de Optimus Prime').

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Dos décadas después volvió a prestar voz a su querido personaje cuando en 2007 el director Michael Bay resucitó la franquicia para la gran pantalla.

Más allá de Optimus Prime, el personaje que le dio la fama, su voz encarnó a personajes como el Igor, burro lánguido de Winnie de Pooh o al malvado KARR en la serie de televisión estadounidense de la década de 1980 'Knight Rider' ('El coche fantástico').