Mueren de malaria dos trabajadores de aeropuerto de Fráncfort en brote con seis infectados

"Dos de los enfermos han fallecido", indicó en un comunicado la Autoridad Sanitaria de Fráncfort al informar sobre el brote ocurrido en el aeropuerto más transitado de Alemania.

"Cuatro de los seis afectados han recibido el alta hospitalaria", abundó el departamento de salud pública de Fráncfort, que precisó que no existe "un riesgo elevado para la población general".

La Autoridad Sanitaria de Fráncfort apuntó que las infecciones tuvieron lugar por un fenómeno "extremadamente raro" llamado 'malaria de aeropuerto', que puede producirse por la presencia de mosquitos Anopheles en las inmediaciones de aeropuertos donde la malaria es endémica.

"Un mosquito infectado que haya viajado con el paciente puede picar posteriormente a personas en el aeropuerto o en sus alrededores y transmitir así el agente patógeno", explicó el departamento sanitario.

La malaria es una dolencia causada por la infección con el parásito Plasmodium, transmitido por la picadura de las hembras del mosquito Anopheles infectadas por ese microorganismo.

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A principios del pasado mes de julio se detectó la infección de cinco de los seis trabajadores afectados por este brote de 'malaria de aeropuerto', mientras que otro de los infectados comenzó a presentar síntomas a mediados de este mes.