Mueren un general y policía en ataque mientras desalojaban construcción ilegal en Bagdad

La Célula de Medios de Seguridad iraquí dijo en un comunicado que los destacamentos del Ayuntamiento de Bagdad encargados de desalojar las viviendas fueron "atacados directamente", por lo que una patrulla de seguridad integrada por la Unidad de Respuesta de Emergencia y de la Comisaría de Policía de Arab Yabur se dirigió al lugar.

Estas unidades fueron recibidas con tiroteos, que provocaron la muerte del director del departamento de Policía de Bagdad en el distrito de Karj, mientras que un agente también murió y otras cuatro personas resultaron heridas.

Tras el incidente, las fuerzas de seguridad de Irak establecieron un cordón policial alrededor de la zona y cerraron todos los accesos para llevar a cabo operaciones de búsqueda y captura "a gran escala" para encontrar a los responsables y, hasta el momento, las autoridades han arrestado a un sospechoso que no ha sido identificado.

Los asentamientos ilegales han proliferado en la capital iraquí por el caos desatado tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, además de los numerosos conflictos y problemas de seguridad que ha presenciado la ciudad en las últimas décadas.

Muchos residentes construyeron durante años tiendas, viviendas y establecieron negocios sin permisos en calles, parques e incluso edificios gubernamentales, sin cumplir con las normativas y los estándares de edificación, por lo que las autoridades han promovido campañas para demoler miles de locales comerciales.