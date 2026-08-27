Nepal confirma que hay 910 personas sin localizar tras la riada, más de 500 extranjeras

Según la última actualización de la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA), al menos 910 personas están "sin contacto" o desaparecidas, entre las que se contabilizan 517 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita en el país, 85 miembros de los cuerpos de seguridad y aduanas y decenas de residentes locales.

Entre los desaparecidos figuran cuatro ciudadanos españoles, según confirmó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó en su última actualización a 667 la cifra total de viajeros no localizados, entre los que informó de 540 turistas extranjeros procedentes de más de 30 países.

El Gobierno de la India ha confirmado que hay 285 indios sin contactar, aunque el portavoz de Exteriores, Randhir Jaiswal, ya ha confirmado la evacuación con vida de 54 de sus ciudadanos, entre ellos 33 trabajadores del proyecto hidroeléctrico Trishuli-I.

Según la NDRRMA, el Gobierno nepalí ha desplegado a 13.295 agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía. Durante la jornada de este jueves se realizaron 69 operaciones aéreas en helicóptero que permitieron evacuar a 796 personas, incluidos 50 extranjeros, mientras otras 756 fueron rescatadas por vía terrestre.

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Las autoridades han enviado 25 millones de rupias (unos 185.000 dólares) en efectivo para asistencia inmediata, agregó el informe.

Pekín notificó que se contabilizan por el momento tres fallecidos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el saldo provisional conjunto entre ambos países a más de 1.400 desaparecidos.