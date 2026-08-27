OIM asegura estar preparada para ofrecer asistencia en Nepal y China tras la riada

El desastre natural provocó importantes daños en viviendas, infraestructuras y medios de subsistencia, e interrumpió el acceso a servicios esenciales.

La organización indicó que la magnitud de las necesidades humanitarias todavía está siendo evaluada y que está dispuesta a colaborar con las autoridades de Nepal y China, en función de las necesidades que se identifiquen y de las prioridades que ambos gobiernos establezcan.

La OIM recordó que cuenta con una larga trayectoria de cooperación con el Gobierno nepalí en anteriores emergencias, y dijo que ahora mantiene contactos con las autoridades y otros socios humanitarios para contribuir a coordinar la respuesta al desastre.

Las autoridades de Nepal elevaron en su última actualización a 359 los fallecidos por la masiva riada que golpeó el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, al norte del país y junto a la frontera con la región autónoma china del Tíbet.

La zona afectada se encuentra frente al condado tibetano de Gyirong y es considerada un nudo de conexión importante para el tránsito de mercancías y de viajeros internacionales entre ambos países.

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Según datos citados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 10.000 hogares necesitan ayuda urgente en Nepal, especialmente en las áreas próximas a Rasuwa.