Panamá celebra 55 años del Ballet Nacional con Romeo y Julieta, la culminación de un sueño

"Para nosotros es la culminación de un sueño, ya que teníamos mínimo tres años de querer traer esta obra a escena", dijo a EFE Gloria Barrios, directora de la Compañía Nacional de Danzas del Ministerio de Cultura (MiCultura) y de la que es parte el Ballet Nacional de Panamá.

Desde entonces, según Barrios, ya se estaba en conversaciones con la coreógrafa francesa Sophie Sarrotte que trabaja en la Scala de Milán y tiene una trayectoria "muy importante", siendo una muestra de ello, dijo, "su trabajo en esta puesta en escena de 'Romeo y Julieta'".

Barrios, con una carrera artística como bailarina que se remonta a 1966, valora como "muy sabia" la selección de esta pieza de Shakespeare para conmemorar los 55 años del Ballet Nacional, ya que, dijo, "es una obra universal, de amor, de tragedia, de lucha, de orgullo y una historia que todos conocen y (con la) que todos se relacionan".

En el marco de los 55 años del Ballet Nacional de Panamá, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, también destacó el significado especial de esta producción, al recordar que hace más de dos décadas, como bailarina, tuvo la oportunidad de interpretar un extracto de 'Romeo y Julieta' junto al maestro Sasa Adamovic.

"Hoy, desde nuestras responsabilidades actuales, celebramos que esta obra llegue completa a nuestro escenario nacional", señaló Herrera, según un comunicado de MiCultura.

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Herrera resaltó que esta temporada será una plataforma de preparación para las próximas giras internacionales del Ballet Nacional en Brasil y República Dominicana, "fortaleciendo la presencia de la cultura panameña en escenarios internacionales".

El montaje de 'Romeo y Julieta' tendrá la conducción de Sasa Adamovic, director del Ballet Nacional de Panamá, la principal compañía de danza clásica en el país creada en 1972 y uno de los componentes oficiales del Ministerio de Cultura.

La producción, que se presenta en el Teatro Nacional del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre, escenificará la universal historia de amor de Romeo Montesco y Julieta Capuleto marcada por la rivalidad de sus familias y un desenlace trágico.

Su principal atractivo será la nueva adaptación coreográfica de la francesa Sophie Sarrote, con una propuesta que busca acercar al público a la "intensidad dramática de la historia y recrear el universo de la Verona renacentista", señala un comunicado de MiCultura.

Añade que la escenografía, a cargo de Rafa Navarro, recreará plazas, calles, palacios y otros espacios "característicos de la Verona renacentista, mientras que el vestuario evocará la estética de la Italia del Renacimiento".

Las primeras funciones estarán acompañadas por la Orquesta Filarmónica de Panamá, al mando del invitado Joshua Dos Santos, director venezolano-portugués discípulo del maestro y músico venezolano José Antonio Abreu.

Acompañada por la música de Serguéi Prokófiev, la puesta en escena contará con más de 50 artistas y tendrá como invitados internacionales al bailarín argentino-ucraniano Nicolai Gorodiskii, y al bailarín argentino del Ballet Sodre de Uruguay, Agustín Pereyra.

"Es algo hermoso lo que Shakespeare puede transmitir a través de esta obra, la pasión de los jóvenes, la pasión del amor, algo que hoy en la actualidad es un poco difícil de entender, entonces está bueno poder venir al teatro y ver otra realidad. Yo creo que eso tiene (de especial) para aportar", afirmó a EFE Pereyra.