Parlamento venezolano da luz verde a reforma de ley judicial acordada en diálogo político

Los diputados aprobaron unánimemente realizar "una reforma bien puntual" que consiste en modificar un solo artículo para aumentar el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23, lo que elevaría la participación de la sociedad civil, según explicó el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante.

La reforma ahora debe ser sometida a un segundo debate para que quede sancionada definitivamente.

El artículo 65 de la ley establece que el comité, encargado de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos, estará integrado por 11 diputados y 10 representantes de varios sectores de la sociedad.

Con la nueva reforma, se dejaría "en 11 la cantidad de diputados y diputadas y pasarían a 12 los miembros de los distintos sectores de la sociedad", según el diputado.

En ese sentido, señaló que se reiniciará el proceso de renovación de magistrados del TSJ que había comenzado en abril pasado y que estaba en la fase de revisión de credenciales y de impugnaciones cuando ocurrió el doble terremoto del 24 de junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta sería la segunda reforma de la ley del TSJ este año, luego de que en mayo el Parlamento aprobara una que aumentó de 20 a un total de 32 el número de magistrados del máximo tribunal, actualmente encabezado por la chavista Caryslia Rodríguez y señalado por organizaciones no gubernamentales y la oposición como afín al oficialismo.

Infante llamó a los diputados a garantizar que el nuevo proceso sea "transparente, pulcro y amplio para designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que esté a la altura del momento histórico y político que vive Venezuela".

Tras la aprobación del proyecto de reforma en primera discusión, la Comisión de Política Interior deberá elaborar un informe para un segundo y último debate.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y la oposición decidieron reformar la ley y renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo como parte de los primeros acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, en enero pasado, el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos en el ámbito judicial.