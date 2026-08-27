Pemex y UIF de México firman acuerdo para combatir el robo de hidrocarburos

En un comunicado conjunto emitido este jueves, en el que también participó la Secretaría de Energía, se indicó que esta colaboración "da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan" en el marco del grupo de trabajo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles.

El texto recordó que en este grupo se articulan "capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos".

Además de identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.

Según el convenio, la estatal Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir "operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados".

Por su parte, precisó el texto, la UIF compartirá con Pemex "productos de inteligencia" que contribuyan a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.

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Ambas instituciones, se indicó, también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.

La nota expuso que en el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, esta colaboración fortalece las capacidades institucionales "para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano".

Mediante estas acciones, se explicó, la SHCP, a través de la UIF, fortalece la coordinación entre instituciones para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

El robo y contrabando de combustibles en México es uno de los principales focos rojos del mercado energético, pues representa entre un 30 % y 40 % de las gasolinas y diésel que se comercializan en el país.

Este delito, además de estar vinculado con los grandes carteles del narcotráfico, ha desatado en las últimas semana presuntas acusaciones contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a quien le fue retirada su visa estadounidense.

Este jueves, un juez mexicano ordenó abrir un proceso penal y ratificó la prisión preventiva contra el exmando de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR).