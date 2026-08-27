Politólogos advierten que Gobierno de Orsi necesita dar un "salto" y mostrar "resultados"

Así lo indicaron hoy a EFE durante su participación en un Desayuno de Consulta organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes).

La desaprobación del Gobierno de Orsi se elevó en el tercer trimestre del año al 57 % y la aprobación bajó al 19 %, según una encuesta presentada a mediados de agosto por la consultora independiente Opción.

Boidi explicó que los votantes del oficialista Frente Amplio tenían altas expectativas respecto a la labor de Orsi como presidente y que estas "no se han visto satisfechas".

"Ha habido una sucesión de escándalos, ha habido algunos eventos con declaraciones poco felices de parte del presidente y hay una percepción más bien generalizada de poca acción, de cierta improvisación, de falta de rumbo, de falta de liderazgo del propio presidente, con fallas en la comunicación, al margen de un contexto internacional que también pone desafíos a la gestión", detalló la experta.

Según Boidi, el Gobierno debería dar "un salto muy marcado en su desempeño" y que este "sea visto muy favorablemente" para poder revertir los números.

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En ese sentido, subrayó que esto ya no se limitaría a un tema de percepción, sino a resultados que deberían verse reflejados, por ejemplo, en "los números macroeconómicos".

Garcé, por su parte, asoció la desaprobación de los propios votantes del Frente Amplio a un posicionamiento por parte del Gobierno en determinados temas importantes para el país, como la política económica y política internacional, que "no es consistente con la tradición ideológica" del propio partido.

Por otra parte, el politólogo señaló que en la región "a los Gobiernos les cuesta muchísimo ser reelectos, porque hay mucha impaciencia en la gente" y detalló en ese sentido que si el Gobierno no logra "resultados más rápidos", el Frente Amplio "perderá la próxima elección".

Consultados sobre las elecciones presidenciales de 2029, Garcé dijo que todo indica que el expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025) volverá a ser candidato, por lo que espera que él reaparezca en el debate público y salga a explicar "qué tipo de políticas públicas aplicaría y cómo resolvería algunos problemas".

Mientras tanto, Boidi indicó que no sabe si el exmandatario volverá a presentarse, recordó que ha sido "muy cauto" en sus declaraciones y apuntó que es "el líder con mayor simpatía y con mayor aprobación en todo el espectro político", por lo que tendía opciones de ganar.