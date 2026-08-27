Praga convoca al embajador iraní tras las amenazas de Teherán contra Radio Farda

La reunión con el embajador iraní será "lo antes posible a nivel del director del Departamento de Oriente Medio", dijo el ministro checo.

Radio Farda, que opera bajo RFE/RL con financiación de Estados Unidos, tiene su sede en Praga y ha sido incluida, junto con otros medios de comunicación en persa como BBC Persian e Iran International, en la lista de objetivos militares por las fuerzas armadas iraníes.

El régimen de los ayatolás acusa a estos medios de colaborar con agencias de inteligencia de Estados Unidos y de Israel.

"No es la primera vez que Radio Free Europe se convierte en un objetivo potencial para los terroristas, lo que explica el elevado nivel de seguridad que se mantiene desde hace tiempo en las instalaciones de la emisora", señala el Ministerio checo en un comunicado.

Las amenazas de Teherán se producen tras la aprobación de su Parlamento, a mediados de agosto, de un proyecto de ley que contempla penas de hasta dos años de cárcel por conceder entrevistas, participar en conversaciones o mantener cualquier tipo de contacto con medios de comunicación considerados "hostiles", entre ellos medios estadounidenses o israelíes y opositores a la República Islámica.

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La diplomacia checa considera que la emisora "ha sido reiteradamente uno de los pocos canales que transmiten con éxito información verificada al pueblo de Irán", en medio de las restricciones del régimen de los ayatolás sobre el uso de internet, y la censura y otras trabas a la libertad de expresión.

Sobre el trabajo de esa emisora, el Ministerio checo destaca "una labor que resultó especialmente significativa durante la masiva represión invernal que el régimen iraní ejerció contra sus propios ciudadanos".

Esas protestas antigubernamentales de enero pasado, que pedían un cambio de régimen, fueron reprimidas por la fuerza, lo que causó la muerte de al menos 3.117 personas, según el balance oficial.

Organizaciones de derechos humanos sitúan la cifra en más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras que según el presidente de EE.UU, Donald Trump, hubo incluso más de 50.000 víctimas.