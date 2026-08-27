Principal foro empresarial de Perú se celebrará en Cusco con el lema 'Unidos para avanzar'

El presidente de CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano Cueva, expuso este jueves en una conferencia de prensa virtual que este encuentro, que se realizará del 24 al 26 de noviembre, impulsará el diálogo entre los diferentes actores sociales y generará un espacio donde se compartirán experiencias y confianza para inversores.

Añadió que CADE también permitirá identificar oportunidades y desafíos para el crecimiento regional y exponer propuestas para dinamizar la inversión y el empleo formal en todas las regiones del país.

"Esta edición de CADE Ejecutivos parte de una idea: el Perú no puede avanzar bien a menos que todos estemos unidos", señaló Arellano.

Esta reunión contará con la presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, del presidente del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, así como de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori; su vicepresidente, Luis Galarreta; y su ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Además, asistirán empresarios, investigadores, representantes de cámaras de comercio de todas las regiones de Perú, inversores internacionales de sectores como la minería, el turismo y la agroexportación, y también nuevas autoridades regionales que habrán sido escogidas en los comicios del 7 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Perú avanza cuando las empresas, las regiones y el Estado deciden construir juntos un mismo camino. Ese es el concepto principal de esta edición de CADE Ejecutivos", agregó Arellano.

Sostuvo que la sesión principal del foro abordará cómo transformar el potencial de las regiones para el crecimiento empresarial, pero también destacó las conferencias de expertos sobre cómo aprovechar el contexto global y las nuevas tecnologías para acelerar el desarrollo.

El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, destacó que Perú vive un momento de optimismo entre inversionistas y empresarios tras las elecciones de este año, que ganó la derechista Keiko Fujimori, ya que, según dijo, gobiernos anteriores han dificultado la actividad privada.

Indicó que CADE no es un encuentro político y que no pedirán nada al Estado, solo que escuche las demandas de inversores y expertos y asuma una mayor voluntad de colaborar con el sector empresarial para "poder avanzar juntos".