Rusia declara persona non grata a un diplomático rumano en plena tensión sobre drones

"El 27 de agosto fue citada al departamento de protocolo estatal del Ministerio de Exteriores de Rusia la encargada temporal de negocios de Rumanía, Liliana Bruda, a la que se entregó una nota con la declaración de persona non grata de un empleado de la Embajada rumana en Moscú", señaló la diplomacia rusa en su portal oficial.

Exteriores subrayó que "esta medida es una respuesta a la decisión anterior tomada por la parte rumana, sin motivo alguno, de declarar persona non grata a un empleado de la embajada de Rusia en Bucarest".

La encargada de negocios rumana llegó a la sede de la diplomacia rusa esta mañana y se marchó apenas diez minutos después, sin hacer declaraciones a la prensa.

El Ministerio de Exteriores rumano anunció anteriormente la decisión de Bucarest de expulsar a un diplomático de Rusia después de la que la Fuerza Aérea de Rumanía, país fronterizo con Ucrania, derribase entre el 24 al 26 de julio tres drones, que fueron identificados como rusos.

Además, Rumanía llamó a consultas a su embajador en Moscú, una medida a la que Rusia decidió no responder, según el subdirector de prensa del Ministerio de Exteriores ruso, Alexéi Fadéev.

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La diplomacia rusa indicó en un comunicado publicado hace un mes que Bucarest no presentó al embajador de Rusia, Vladímir Lipáyev, ninguna prueba que confirmase que los drones eran rusos.