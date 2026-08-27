Rusia derriba 267 drones ucranianos sobre 14 regiones y los mares Negro y Azov

"Durante la pasada noche las fuerzas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 267 drones ucranianos de largo alcance", indicó el Ministerio de Defensa ruso en MAX, la red de mensajería rusa.

Ozon, el segundo gigante del comercio electrónico de Rusia, reportó este jueves ataques ucranianos contra sus centros logísticos en Oremburgo y Ufá, repelidos por las defensas antiaéreas y que saldaron con daños menores.

"Esta noche intentaron atacar nuestros centros logísticos en Oremburgo y Ufá. Evacuamos rápidamente a todos los empleados, según informaciones preliminares, nadie resultó dañado. No se produjo incendio alguno", señaló en Telegram la compañía.

La empresa indicó que "la instalación en Oremburgo reanudó su trabajo" y solo limitó parte de las operaciones de carga.

"El centro logístico de Ufá recibió daños de poca importancia, pero por ahora están cerrado, es necesario inspeccionar minuciosamente el territorio", añadió, al señalar que parte de los pedidos fueron redirigidos a otros almacenes.

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Por su parte, el canal ucraniano Exilenova+ informó de que un centro logístico de Ozon fue alcanzado por drones ucranianos en la ciudad de Blagoveschensk de la región de Bashkiria, una información no confirmada por las autoridades rusas.