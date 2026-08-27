"En mi opinión, la ODIHR ya ha pasado a la historia como un organismo con una triste fama por sus dobles estándares en la observación electoral internacional", dijo la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, en rueda de prensa.

Agregó que precisamente por esas razones los observadores de la organización no supervisarán las elecciones rusas de septiembre.

Según Zajárova, varias organizaciones y estructuras internacionales, así como algunos países miembros de la OSCE, sí han sido invitados a los comicios rusos.

La Justicia rusa excluyó esta semana a otros 44 candidatos regionales del partido opositor Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, con vistas a las elecciones legislativas del 20 de septiembre.

En su canal de Telegram, Yábloko calificó el fallo de "ilegal, infundado y adoptado con el fin de eliminar con malas artes a los adversarios políticos".

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Debido al hartazgo con la guerra, el bloqueo de internet y el déficit de combustible, entre otros motivos, las encuestas muestran desde hace meses una caída de la popularidad del partido del Kremlin, Rusia Unida, que buscará revalidar su mayoría en los comicios de septiembre.