Sheinbaum califica de “admirable” a la activista Angela Davis tras su visita a México

“Angela Davis es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos civiles. Es una mujer que toda su vida ha luchado por la defensa de las libertades y los derechos”, afirmó la gobernante durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria destacó especialmente la trayectoria de Davis (Alabama, 1944) contra la discriminación racial y recordó una definición sobre el feminismo de la activista estadounidense que suele utilizar.

“Ella tiene una frase muy sencilla que yo uso mucho. Que le preguntan: ‘¿Qué es el feminismo?’. Y dice: ‘Es considerar una mujer persona’. Así de simple y sencillo”, expresó.

Sheinbaum, primera mujer en ocupar la Presidencia de México, ha situado los derechos de las mujeres como uno de los ejes de su Gobierno y ha reivindicado en numerosas ocasiones la llegada femenina a espacios de poder bajo la consigna de que “llegamos todas”.

La gobernante mexicana resaltó también la lucha histórica de Davis contra la segregación y la discriminación en Estados Unidos.

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“Ha tenido una historia de lucha muy admirable en Estados Unidos por los derechos, en su momento, de los negros en Estados Unidos, en contra del racismo, del clasismo y también en contra del machismo y a favor de las libertades. Entonces, es una mujer admirable”, manifestó.

Las declaraciones de Sheinbaum llegan un día después de que miles de mujeres recibieran a Davis en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde la activista ofreció una charla acompañada por colectivos de mujeres trans, madres buscadoras, defensoras de derechos humanos y estudiantes.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), Davis lamentó la violencia en México, pero reivindicó la movilización social como instrumento de transformación.

“El primer trabajo del activismo radical es generar esperanza y convencer a la gente de que un mundo mejor es posible”, sostuvo la académica, quien advirtió que, pese a las múltiples crisis actuales, la “desesperanza no es una opción”.

Davis también llamó a mantener la lucha contra el racismo y señaló que México no está exento de las consecuencias históricas de la esclavitud y el colonialismo.

La activista, uno de los símbolos internacionales de las luchas antirracistas y feministas, vivió la segregación racial estadounidense, fue perseguida por el FBI y permaneció más de un año encarcelada a comienzos de la década de 1970, acusada de secuestro, conspiración y asesinato, cargos de los que finalmente fue absuelta.