Sudán rechaza acusaciones de bombardeos en Chad y condena ataques lanzados desde Etiopía

Aunque no negó su implicación en el ataque, el Ministerio de Exteriores sudanés expresó en un comunicado "su sorpresa ante las declaraciones que atribuyen categóricamente la responsabilidad a las Fuerzas Armadas Sudanesas antes de realizar una investigación profesional e independiente sobre las circunstancias del incidente".

El pasado sábado, el Ejército chadiano denunció un ataque con drones efectuado el día 20 contra un grupo de vehículos en la región de Ennedi-Este, en el noreste de Chad y fronteriza con Sudán, en un momento en el que Jartum acusa a su vecino de apoyar a las FAR y de permitir el tránsito de armas y combatientes desde su territorio.

Ante esta situación, el Gobierno de Sudán reafirmó "su pleno respeto" por la soberanía y la integridad territorial de Chad, así como "su firme compromiso con las relaciones fraternales, la buena vecindad y los intereses comunes que unen a ambos pueblos hermanos".

Asimismo, afirmó que el Ejército sudanés "está cumpliendo con su deber constitucional" de defender la soberanía y la integridad de Sudán, donde las fuerzas gubernamentales participan en una guerra con los paramilitares desde abril de 2023 que ha dividido el país militarmente.

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores también expresó su "sorpresa por el silencio ante los ataques diarios lanzados por milicias desde Etiopía contra territorio sudanés", en referencia a los lanzamientos de drones desde ese otro país vecino, al que también acusa de apoyar a las FAR.

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Este mismo jueves, el Ejército sudanés interceptó un dron en el estado de Nilo Azul que, según aseguró, fue lanzado desde Etiopía contra esa zona fronteriza actualmente muy disputada entre las fuerzas regulares y los paramilitares, en el tercer derribo de los últimos días.

Pero pese a la escalada de tensiones con sus vecinos, Exteriores sudanés reiteró en la nota su compromiso con las relaciones "fraternales y estables" con Chad y Etiopía, y subrayó la necesidad de "abordar cualquier problema fronterizo o de seguridad a través del diálogo y la coordinación directa".

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de 14 millones, mientras que todavía hay temor a que la guerra se extienda a otros países debido a la volatilidad de las alianzas entre las partes enfrentadas.