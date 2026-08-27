Tres fragmentos de drones aparecen en la costa búlgara del mar Negro

Aunque el Gobierno no precisó su origen, analistas militares independientes los han identificado como artefactos rusos.

Este nuevo hallazgo se suma a los cinco aparatos o fragmentos recuperados la jornada anterior en la misma región costera.

Con ello, las autoridades búlgaras acumulan ocho intervenciones en apenas 48 horas en el litoral de las ciudades de Varna y Burgas.

Efectivos de la base naval de Varna inspeccionaron la cola de un dron localizada a ocho millas de Kavarna.

Según la plataforma de inteligencia De Re Militari, el número de serie visible confirma que corresponde a un modelo ruso Gerbera, utilizado habitualmente en la guerra contra Ucrania.

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Un análisis idéntico se aplicó a otro artefacto sin carga explosiva rescatado cerca del complejo turístico de Kamchia, con la conclusión de que los restos fotografiados por las Fuerzas Armadas pertenecen también a un dron Gerbera empleado en tareas de señuelo y reconocimiento.

Por su parte, especialistas navales de Burgas procedieron hoy a la destrucción controlada de un tercer dispositivo localizado a un kilómetro de la costa de Chernomorets.

Además, los restos analizados en la zona sur de Tsarevo corresponden a un modelo ruso Zala Z-20 de exploración.

En todo caso, se supone que se trata de aeronaves no tripuladas derribadas o caídas al mar que han llegado a las costas búlgaras arrastradas por corrientes marinas.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el mar Negro se ha convertido en una zona de intensas operaciones militares con un uso masivo de drones por ambas partes.