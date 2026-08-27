Tribunal de la ONU abre una investigación sobre la muerte de Ratko Mladic en La Haya

La presidenta del MTPI, la jueza Graciela Gatti Santana, ordenó una investigación completa.

El responsable médico de la Unidad de Detención de Naciones Unidas (UNDU) fue informado inmediatamente del fallecimiento y las autoridades neerlandesas han iniciado, por su parte, los procedimientos e investigaciones previstos por la legislación de Países Bajos.

Mladic, de 84 años y cuyo estado de salud se había deteriorado gravemente en los últimos meses, cumplía una condena a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

El excomandante de las fuerzas serbobosnias fue detenido el 26 de mayo de 2011, después de permanecer prófugo durante casi 16 años, y trasladado poco después a La Haya para ser juzgado ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

Una sala de primera instancia del TPIY lo declaró culpable el 22 de noviembre de 2017 y lo condenó a cadena perpetua, una sentencia que fue confirmada en apelación por el MTPI el 8 de junio de 2021.

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Entre los crímenes por los que fue condenado se incluye el genocidio de Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron asesinados en julio de 1995 después de que las fuerzas serbobosnias tomaran el enclave, que había sido declarado zona segura por la ONU.

En el momento de su fallecimiento, Mladic se encontraba aún en La Haya a la espera de ser trasladado a un país para cumplir el resto de su condena.

El MTPI fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2010 para asumir las funciones esenciales y pendientes de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda después de su cierre.