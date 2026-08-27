Trump asegura que Putin no atacará territorio de la OTAN

Ante preguntas de periodistas en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense declinó comentar sobre la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, al mismo tiempo que aseguró que "(los rusos) no van a atacar".

"He tenido buenas conversaciones con él (Putin). No va a atacar territorio de la OTAN", dijo sin detallar la fecha de la charla, ante la pregunta de otro periodista sobre la presunta intención del mandatario ruso.

Según medios, la visita de Ratcliffe a Rusia pretendía enviar un mensaje a Putin para disuadirlo de un supuesto plan de ataque contra los aliados, en medio de evaluaciones de inteligencia que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la OTAN.

El propio Trump describió este miércoles el viaje a Moscú como "semirutinario".

El Kremlin negó este jueves que Rusia contemple atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a las naciones europeas de mantener una política agresiva hacia Moscú.

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"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.