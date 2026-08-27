Un sismo de magnitud 3,9 sacude el norte de Venezuela sin reportes de daños

En una publicación en X, la institución detalló que el sismo se produjo a las 20:38 hora local (00:38 GMT), a 19 kilómetros (km) al norte de La Victoria, con una profundidad de 5 km.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han reportado daños tras este sismo.

Más temprano, otros dos sismos, de magnitud 3,6 y 4,2 respectivamente, sacudieron con horas de diferencia a la ciudad de Mérida (oeste) y a la localidad de Güiria (noreste) en Venezuela, informó Funvisis.

El lunes se cumplieron dos meses del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó ese mismo día que el número de muertos tras el desastre llegó a 6.509, según el balance oficial publicado en Telegram.

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El miércoles, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Gobierno de Venezuela un registro público y actualizado sobre el número de personas desaparecidas que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

La organización criticó que el Estado no informe sobre la cifra de desaparecidos desde el pasado 25 de junio, cuando reportó 157 y luego dejó de actualizar el dato desde entonces.

Sin embargo, Alejandro Terán, el gobernador de La Guaira, informó el pasado 4 de agosto a Caracol Radio que familiares de los afectados han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.