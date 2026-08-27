Vecinos acampan un año frente al edificio del que fueron desalojados en Ciudad de México

"Llevamos 365 días viviendo en incertidumbre, miedo, zozobra, impotencia y un profundo sentimiento de injusticia", relató Angélica Gómez, una de las vecinas desalojadas, en conferencia de prensa.

Aunque la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró el pasado 5 de agosto que esperaba que el caso "quedara resuelto" en la última semana del mes, los vecinos siguen a la espera de que se concrete la expropiación del inmueble, cuyo proceso administrativo está en manos del Instituto de Vivienda (Invi).

El abogado Arturo Aparicio explicó que el proceso de expropiación está en marcha y ya fueron publicados dos avisos de utilidad pública, pero la emisión del decreto se ha retrasado, al igual que algunas reuniones previstas esta semana con Brugada.

"Nos preocupa que el gobierno se esté conteniendo para resolver rápido el caso", expuso Aparicio, aunque indicó que las autoridades les han informado que el procedimiento "va a paso firme", por lo que esperan poder tener pronto "una respuesta de solución contundente".

La madrugada del 27 de agosto de 2025, 19 familias y ocho comercios fueron desalojados sin previo aviso de un edificio ubicado a unas calles del Zócalo de la capital mexicana.

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Desde entonces, los vecinos, -en su mayoría adultos mayores que llevaban décadas viviendo ahí-, resisten en un campamento instalado frente al edificio, entre casas de campaña, camas y muebles, expuestos a las lluvias, el frío, la falta de servicios y la inseguridad.

Durante este año, las lluvias han derribado y dañado las lonas que los protegen, mientras los vecinos también han tenido que hacer frente a personas que, según denunciaron, intentaron ingresar al edificio, mientras permanece la incertidumbre sobre cuándo podrán volver a sus viviendas.

“Después de 365 días seguimos aquí, seguimos resistiendo", sostuvo Gómez.

La mujer también recordó que tres inquilinos han fallecido en el último año. La última fue doña Lupita, como la llaman sus vecinos, "la persona de mayor edad del edificio(más de 90 años), quien desafortunadamente no pudo pasar sus últimos días en la casa en la que vivió durante casi toda su vida", lamentó.

Por último, los vecinos realizaron una quema simbólica en la esquina de Eje Central y República de Cuba, en recuerdo de la protesta que llevaron a cabo en ese mismo lugar hace un año, tras ser desalojados por la fuerza de sus viviendas.

Este caso se ha convertido en uno de los símbolos recientes del conflicto por vivienda, desalojos y gentrificación en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se agudizó en los meses previos al Mundial de Fútbol 2026.

En mayo, incluso el Gobierno capitalino defendió en ONU-Hábitat una agenda contra la gentrificación y reconoció un contexto de creciente descontento social por desalojos y desplazamientos.

"No sabemos si esto va a ser un caso de éxito, pero construyó la ilusión de que se puede avanzar desde el despojo, desde el desalojo, a una agenda de vivienda", zanjó Aparicio.