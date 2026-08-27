Vice primer ministro de Georgia y uno de líderes del partido en poder abandona la política

Mdinaradze, de 47 años, anunció su decisión en una rueda de prensa en la que insistió en que sigue apoyando al Sueño Georgiano.

El funcionario aseguró que se trata de una decisión "difícil" que se debe a la necesidad de "pasar más tiempo con la familia".

Agregó que ha consensuado su decisión con el presidente honorario del Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, y el primer ministro, Irakli Kobajidze.

"Me merezco más descanso", declaró, anunciando que "tiene la intención de trabajar en el sector privado, quizás incluso emprender un negocio".

Solo este año, Mdinaradze ocupó los cargos de jefe del Servicio de Seguridad del Estado y de ministro de Estado para la Coordinación de los Organismos de Aplicación de la Ley hasta que fue finalmente nombrado vice primer ministro para la Política Regional.