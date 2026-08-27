Von der Leyen apunta a la energía como el principal lastre para la competitividad de la UE

"La energía es hoy el principal factor que limita nuestra competitividad y nuestra independencia", dijo von der Leyen durante un discurso en el Encuentro de los Empresarios de Francia (Ref), organizado por la patronal francesa Medef en la pista principal de Roland Garros en París.

Señaló que más de la mitad de la energía consumida en la UE todavía procede de combustibles fósiles importados y que, desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, esta dependencia ya ha supuesto "más de 50.000 millones de euros adicionales", dijo.

"Debemos, por tanto, producir nuestra propia energía baja en carbono en Europa", afirmó, defendiendo tanto el desarrollo de las energías renovables como de la energía nuclear.

Más del 70 % de la electricidad producida en Europa ya procede de fuentes bajas en carbono, pero la electricidad representa todavía solo una cuarta parte del consumo final de energía, señaló.

Por ello, la UE debe acelerar la electrificación de la industria, el transporte y los edificios, dijo von der Leyen. "Electrificar nuestra economía es reducir nuestras importaciones de combustibles fósiles y reforzar nuestra independencia", afirmó.

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La presidenta de la Comisión advirtió, sin embargo, de que la transición será difícil mientras la electricidad siga siendo, de media, casi tres veces más cara que el gas para las empresas.

En materia fiscal, Von der Leyen defendió por ello que la electricidad no debería soportar una carga tributaria superior a la del gas y reclamó mayor previsibilidad para la industria.

En este sentido, reclamó más contratos de energía a largo plazo para proteger a las empresas de la volatilidad de los precios y garantizarles mayor estabilidad.

Y pidió acelerar las inversiones en las redes eléctricas. La UE instaló el año pasado más de 80 gigavatios de capacidad renovable, pero una capacidad seis veces superior sigue a la espera de conexión, mientras que se perdió electricidad renovable por falta de redes o almacenamiento, afirmó.

"Debemos invertir más rápidamente, acelerar las conexiones, desarrollar el almacenamiento y utilizar mejor las infraestructuras existentes", dijo Von der Leyen, quien insistió en el objetivo de que el bloque alcance la neutralidad climática de aquí a 2050.

"No elegimos entre el clima y la industria", aclaró von der Leyen. "Hacemos de la transición el motor de una industria europea más fuerte", mantuvo.