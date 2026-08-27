Von der Leyen defiende usar instrumentos europeos frente al déficit comercial con China

Por primera vez, los 27 Estados miembros de la Unión Europea registran este año un déficit comercial con China, advirtió Von der Leyen durante un discurso en el Encuentro de los Empresarios de Francia (Ref), la cita empresarial anual organizada por la patronal francesa Medef en París.

En ese foro, la presidenta de la Comisión señaló que el déficit comercial de la UE con Pekín ha alcanzado casi 1.000 millones de euros al día y ha aumentado otro 10 % desde comienzos de este año. "Las importaciones europeas procedentes de China han aumentado un 45 % en cinco años, mientras que nuestras exportaciones hacia China disminuyen", completó.

Ante ese escenario, "el diálogo con China sigue siendo necesario, pero debe producir resultados", dijo von der Leyen. "Cuando no es suficiente, debemos estar preparados para utilizar plenamente nuestros instrumentos", añadió.

Afirmó además que las subvenciones concedidas por China pueden ser "hasta ocho veces" superiores a las recibidas por empresas comparables de países de la OCDE.

Por ello, señaló que Bruselas debe intensificar las investigaciones sobre prácticas de competencia desleal y reforzar la capacidad industrial europea, como parte de su objetivo de hacer de Europa "un continente que produce, invierte y protege".

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Advirtió de que el problema va más allá del comercio. Algunas estimaciones indican que más de la mitad de la producción industrial europea está actualmente expuesta a la competencia china, mientras que Pekín controla eslabones esenciales de las cadenas de suministro europeas.

La dependencia europea de China supera el 80 % para numerosas materias primas críticas y el 90 % para algunas tierras raras, dijo.

"Hemos visto que estas dependencias pueden utilizarse como un medio de presión", afirmó von der Leyen.

Por ello, la UE debe garantizar unas condiciones de competencia equitativas, defendió.

La Comisión Europea abrió en 2025 más de 30 nuevas investigaciones de defensa comercial, casi tres veces la media histórica, según Von der Leyen, y añadió que las medidas adoptadas por Bruselas ya protegen más de 600.000 empleos europeos.

También defendió la necesidad de proteger las capacidades estratégicas de las que depende la seguridad económica europea, entre ellas las materias primas críticas, las baterías, los semiconductores, los servicios en la nube, los datos y otras tecnologías sensibles.

"Nuestro mercado sigue abierto, pero la apertura supone seguridad, equidad y reciprocidad", recalcó.