Von der Leyen: El próximo presupuesto será "brazo financiero" de la independencia de la UE

"El próximo presupuesto será el brazo financiero de nuestra independencia", dijo Von der Leyen en un discurso en el Encuentro de los Empresarios de Francia (Ref), organizado por la patronal francesa Medef en la pista central de Roland Garros en París.

La jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que Europa debe movilizar su capacidad financiera para impulsar la inversión, la innovación y la producción industrial en un momento marcado por una energía más cara, una mayor competencia internacional y el aumento de las dependencias estratégicas.

La presidenta de la Comisión señaló que la UE dispone de tecnología y ahorro, pero no está canalizando suficientemente esos recursos hacia sus propias empresas.

Explicó que unos 10 billones de euros de ahorro de los hogares permanecen actualmente en depósitos bancarios, mientras una parte importante del ahorro europeo se invierte fuera del continente.

Bruselas quiere movilizar ese capital mediante la Unión de Ahorro e Inversiones, con propuestas destinadas a profundizar la integración de los mercados financieros europeos y facilitar una mayor participación de bancos y aseguradoras en la financiación empresarial.

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Estas medidas podrían liberar hasta 470.000 millones de euros de inversiones adicionales, afirmó Von der Leyen, quien pidió alcanzar un acuerdo entre los Estados miembros antes de final de año y no descartó avanzar solo con los que estén dispuestos.

"Europa debe ahora poner su ahorro al servicio de sus empresas", subrayó la jefa del Ejecutivo comunitario.

Vinculó esta estrategia financiera con un objetivo más amplio: "Hacer de Europa un continente que produce, invierte y protege".

"Europa no puede anunciar nuevas ambiciones sin dotarse de los medios necesarios para financiarlas", afirmó la conservadora alemana.

En este contexto, Von der Leyen destacó que más de 450.000 millones de euros procedentes del Fondo Europeo para la Competitividad y del programa Horizonte Europa permitirán apoyar toda la cadena industrial, desde la investigación y la innovación hasta la producción.

La estrategia forma parte de un plan más amplio para reforzar la competitividad europea mediante la simplificación de las normas, el fortalecimiento del mercado único, la reducción de los costes energéticos, el desarrollo de la inteligencia artificial y una política comercial basada en la diversificación de proveedores.

La presidenta de la Comisión defendió, además, que la apertura económica europea debe ir acompañada de reciprocidad y protección de los intereses del bloque, especialmente ante el creciente desequilibrio comercial con China.

"Este año, por primera vez, todos los Estados miembros tienen déficit comercial con China", cuyas empresas reciben subvenciones que pueden ser "hasta ocho veces" superiores a las recibidas por empresas comparables de países de la OCDE, apuntó Von der Leyen, defensora de que la UE haga uso de todos sus instrumentos para reducir ese desequilibrio.

Ahora bien, dijo que "una Europa independiente no es una Europa aislada. Es una Europa que tiene opciones", y puso como ejemplo el acuerdo comercial con Canadá en esa política de apertura de la UE a otros mercados.

Su discurso, que fue muy aplaudido por los empresarios franceses, arrancó con una frase del pionero de la aviación francesa Roland Garros: "La victoria pertenece al más perseverante". "Y esa perseverancia -dijo Von der Leyen- hace falta aún más en un mundo que ha perdido sus certezas y cuyas reglas de juego han cambiado".